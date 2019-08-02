السويحلي: معركتنا مع حفتر ستتوسع إلى ما بعد طرابلس.. وأنصح سلامة بأن يستقيل ويغادر البلاد

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد الرحمن السويحلي إن الحل مع من وصفه بـ ” المجرم حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) لا يمكن أن يكون سياسياً بأي حال من الأحوال.

السويحلي أوضح في مقابلة خاصة مع قناة “ليبيا لكل الأحرار” أمس الخميس وفقاً لما نشره من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” أنه لن يقبل الجلوس أو التفاوض مع “حفتر” بأي حال من الأحوال ، مضيفاً :” فلا يمكن أن تتم مكافئته بالجلوس معه بعد كل جرائمه الشنيعة التي ارتكبها” حسب زعمه .

وتابع حديثه قائلاً :”عصابات حفتر لم تستطع التقدم متراً واحداً منذ أن تصدت لهم قواتنا وبدأت دحرهم يوم 6 أبريل وكل المواقع التي تمركزوا فيها جنوب طرابلس كانوا قد تسللوا إليها دون اشتباكات بمساعدة عصابة الكانيات التي خانت كافة العهود والمواثيق “.

وقال :” قواتنا لازالت تحقق الإنتصارات كل يوم وأنا أؤكد لكم بأن المعركة ضد عصابات حفتر ستتوسع بعيدًا عن جنوب طرابلس خلال الأيام القليلة القادمة وعندها سيُدرك هذا المجرم ومحور الشر الداعم له أن حساباتهم كانت خاطئة”.

ورأى السويحلي أن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة فقد حياديته وأصبح منحازاً للطرف الآخر خاصة بعد إحاطته الأخيرة المليئة بما وصفه بـ”المغالطات” حسب زعمه ، مطالباً سلامة بتقديم إستقالته والمغادرة بعد أن فقد مصداقيته في القيام بدور الوسيط المحايد، على حد قوله.