أبريكاو: إحاطة سلامة الأخيرة بينت عدم نزاهته وإنحيازه لحفتر وسنطال الأمم المتحدة بتغييره

ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام عن مدينة مرزق منذ عام 2012 حامد أبريكاو أن إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أثارت غضباً كبيراً لدى “مؤسسات الدولة” وبينت عدم نزاهة سلامة وانحيازه الكامل لـ”حفتر” ، رغم أن سلامة يفترض أن يكون ممثلاً وسيطاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا،على حد زعمه.

أبريكاو اعتبر في حديثه لموقع “الجزيرة.نت” القطري أمس الخميس أن سلامة بدأ إحاطته بعدم تسميته الأشياء بمسمياتها في من يهاجم طرابلس وشن حرباً على ما وصفها بـ” الحكومة الشرعية” المعترف بها دولياً ، إضافةً إلى عدم تفريقه بين المعتدي والمعتدى عليه حسب قوله.

وأكد أبريكاو أن سلامة ساوى في إحاطته بين اختطاف نائبة في البرلمان بعد هجوم مسلح على منزلها في بنغازي وبين قبض جهاز أمني على موظف في دائرة من دوائر الدولة للتحقيق معه بطرابلس.

وقال عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إن ما وصفها بـ”مغالطات” إحاطة سلامة تنبئ عن سوء نية وانحياز لـ “حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر) ، مؤكداً أن مجلس الدولة يعد مذكرة رسمية لتقديمها إلى الأمم المتحدة توضح أخطاء سلامة في إحاطته وتطالب المنظمة الدولية باستبدال المبعوث الأممي سلامة بمبعوث آخر لعدم نزاهته.

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