كتيبة تابعة لـ ” لواء الصمود ” تعلن رفضها لمقترح سلامة بهدنة في العيد

ليبيا – أعربت كتيبة الحركة التابعة للواء الصمود بقيادة المُعاقب دولياً صلاح بادي التابع لللمنطقة العسكرية الوسطى برئاسة الأركان التابعة للمجلس الرئاسي رفضها لمقترح هدنة العيد الذي إقترحه المبعوث الأممي غسان سلامة في إحاطته لمجلس الأمن يوم الإثنين الماضي .

وقالت الكتيبة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك وهي أيضاً تقول عبر مكتبها الإعلامي بأنها تابعة لغرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية بقيادة أسامة جويلي بأن لا هدنة لوقف إطلاق النار مع من أسمتها ” المليشيات الإجرامية ” في إشارة منها لقوات الجيش الليبي بالقيادة العامة .

وأضافت الكتيبة : ” ولن نتوقف حتي القضاء على كافة المرتزقة والمعتدين ولن نرضى لإعطاء نفساً للمليشيات الإجرامية لفك الحصار عليهم وجلب إمدادت لهم من دول داعمة لهم وجلب المرتزقة ” .

ويأتي هذا الموقف من الكتيبة برفض الهدنة التي إقترحها سلامة بعد وقت وجيز من موقف مماثل للمفتي المعزول من مجلس ادنواب أعلنه الأربعاء حيث إعتبر أن المطالبات بالهدنة بمثابة مؤامرة .

وزعم الغرياني بأن المطالبات بالهدنة تكون عندما يشعرون بأن ماوصفه بـ ” العدو الصائل الظالم الفاجر الذي دمر بنغازي ودرنة وقتل خيرة الشباب وأتى ليدمر طرابلس بأنه وقع عليه الضغط فيطالبون بهدنة ” في إشارة منه للمبعوث سلامة.

وشدد الغرياني على أن هذه ليست هدنة بل استسلام لمن أسماه العدو وإعطائه فرصة ليقضي على ما تبقى لذلك إعتبر بأنه لا يجوز لأحد الإستماع لهذا ” الكلام الفارغ لأن من يطالب بالهدنة والعدو باغٍ على أسوار طرابلس هو إنسان ظالم ويصطف مع العدو لا مع الحق والعدل ، وذلك على حد وصفه .

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية