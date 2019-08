أكد المركز الإعلامي للجيش الليبي، أن السلاح الجوي للقوات المسلحة وجه ضربات مباشرة لتجمعات الميليشيات الارهابية في جبهة عمليات تحرير سرت.

وكانت غرفة العمليات الجوية قد أكدت في وقت سابق بأن الطيران الحربي جاهز لاستهداف أي تجمع مشبوه يمثل تهديدا على الأمن القومي في مختلف الأراضي الليبية

