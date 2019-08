قال مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة العميد خالد المحجوب إن قوات الجيش تخوض اشتباكات عنيفة في منطقة صلاح الدين وشارع الخلاطات جنوب طرابلس.

وأوضح المحجوب أن قوات الجيش تسعى إلى ربط محاور القتال ببعضها لإحكام الخناق على الميليشيات المسلحة والقضاء عليها.

