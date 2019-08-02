اغتصاب واستعباد جنسي: جحيم فتاة إيفوارية في ليبيا – فيديو

نعرض عليكم في هذه الحلقة الخاصة من برنامج هي الحدث تحقيقا حصريا فيه من الألم والوجع ما يكفي ليهزّ جبالا بحالها. هي قصة لاجئة ايفوارية نطلق عليها اسم مريم عمرها لا يتعدى ال16 عاما.

هربت مريم من قريتها برفقة اختها الصغيرة ذات الأعوام الستة، هربت من الفقر والعوز نحو اوروبا فوجدت نفسها جارية تباع وتشترى في سوق نخاسة في العاصمة الليبية طرابلس باعها أحد المهربين إلى رجل ليبي في الأربعينيات.

رجل أقل ما يقال فيه إنه متوحش فقد سجن مريم واختها في منزله ومنعهما من الخروج خلال أكثر من أحد عشر شهرا وواظب على اغتصابها والاعتداء عليها جسديا ومعنويا.

وفيما يلي تقرير مصور يتحدث عن قصتها:

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