آخر تطورات محاور القتال بطرابلس

تقرير 218

تتغير المعطيات على الأرض كل يوم وتزداد رقعة اشتباكات العاصمة، وشهدت محاور القتال جنوب طرابلس الخميس تقدمات مهمة للجيش الوطني حيث أكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة أن وحدات الجيش أوقعت في صفوف قوات الوفاق أكثر من 25 قتيلا في حصيلة وصفتها بالأولية مضيفة أن المجموعات المسلحة شرعت بقصف الأحياء السكنية ومنها منطقة الهضبة بالقذائف العشوائية.

في غضون ذلك اندلعت اشتباكات متقطعة بين المجموعات التابعة للوفاق والجيش الوطني في محور اليرموك والسواني ومحور طريق النهر وطريق المطار، تبعها نعي لواء الصمود 7 من مقاتليه قال إنهم قتلوا خلال اشتباكات مع قوات الجيش الوطني في محور السواني.

ومع استمرار المعارك لأكثر من 4 أشهر دون أن تحسم تصاعدت هجمات الجيش في محاولة لدك حصون مجموعات الوفاق حيث شنت مقاتلات سلاح الجو غارة جوية استهدفت تمركزات للمجموعات المسلحة داخل معسكر السعداوي في عين زارة كما قصف الطيران الحربي قبل يومين مخازن للأسلحة والذخيرة في مدينة غريان وكذلك تجمعات عسكرية بالقرب من منطقة القواسم ما أدى إلى انفجار الذخائر الموجودة في تلك المواقع.

وعلى مستوى القيادة فقد توقعت مصادر أن يتخذ الجيش قرارا باقتحام العاصمة قبل حلول عيد الأضحى المقبل لكن لحظة الحسم وساعة الصفر لا تزال رهنا بالقرارات العسكرية الرسمية.

بالمقابل أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أن بوادر نهاية الحرب تلوح في الأفق، موكداً أن القوات التابعة له تحقق تقدمات هي الأخرى.

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