‏‎أعلن مصدر عسكري تابع للجيش، مقتل القيادي المليشياوي ( حسن الخباط ) التابع لمليشيا سرية أمن ميناء طرابلس – الإسناد البحري، خلال المواجهات بالعاصمة طرابلس في محور اليرموك، مساء الخميس 1 أغسطس 2019

يشار إلى أن القيادي الإرهابي من مواليد 1991 ومن مدينة ‎طرابلس.

