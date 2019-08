إيطاليا: 5 دول توافق على استقبال 100 مهاجر

أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني التوصل إلى حل لمشكلة مئة من المهاجرين غير الشرعيين الموجودين على ظهر إحدى السفن منذ خمسة أيام، وذلك بعد موافقة خمس دول أوروبية على قبولهم.

وكشف سالفيني في تصريحات صحفية أن ألمانيا والبرتغال وفرنسا ولكسمبورج وإيرلندا وافقت على استقبال المهاجرين.

وأكد سالفيني، أن أوروبا لا يمكن أن تستمر في تجاهل مشكلة المهاجرين الذين يتدفقون بشكل مستمر إلى سواحلها انطلاقا من ليبيا.

