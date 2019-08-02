مصادر ميدانية: الجيش يستنزف قوات الوفاق

كشفت مصادر تتبع الجيش الوطني أن قواته المُشاركة في المعارك الدائرة بمحاور القتال بطرابلس تُنفّذ خطة قتالية مُحكمة ترتكز على حماية أرواح المدنيين بالدرجة الأولى، والتركيز على استنزاف قدرات الطرف الآخر قدر الإمكان بعيداً عن مناطق تواجد المدنيين.

وأضافت ذات المصادر في تصريحات لصحيفة “البيان” أن الجيش لم ينزل بكامل ثقله في المعركة بعد، مُشيرة إلى أن نحو 70% من القوات التي دفع بها الجيش للقتال لم تُشارك في المعركة حتى الآن.

واعتمدت قوات الجيش في الفترة الأخيرة بشكل أكبر على “التمشيط الجوي” وإضعاف قوات الوفاق بسلسلة ضربات جوية متلاحقة استهدفت مواقع حساسة تتبع الوفاق.

ولفتت المصادر الميدانية إلى معلومات تُفيد أن القيادة العامة للجيش الوطني من المُمكن أن تكون قد أجلت مرحلة اقتحام العاصمة لإعطاء مجموعات مُسلحة تُفاوض للانسحاب من المدينة فرصة جدّية للانسحاب.

وأكدت المصادر أن 20 ألف مُقاتل يتبع الجيش ينتظرون تعليمات القيادة العامة لبدء معركة الحسم، بالتزامن مع تكتّم إعلامي كبير على مواقع تمركز قوات الجيش في ضواحي طرابلس.

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