صرف مرتبات موظفي القطاع العام بتيجي

صرح المراقب المالي عثمان أبولقاسم المراقب المالي لمجمع العيادات في مدينة تيجي ببلدية باطن الجبل لـ 218 أن كافة مرتبات العاملين في القطاع الصحي تم إحالتها إلى المصارف التجارية عدا القطاعات المستقلة بسبب مشكلة الصكوك المصدقة وغياب الصكوك الالكترونية

وأوضح أبولقاسم أن العملية تحتاج إلى وقت طويل، وفي السياق ذاته أفاد مراسل قناة 218 في باطن الجبل أنه تمت إحالة مرتبات موظفي القطاع العام على شهري يونيو ويوليو للمصارف استعدادا لصرفها لكافة المواطنين وكانت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني قد أحالت أذونات صرف معاشات شهري يونيو ويوليو لكافة الكوادر العاملة بالجهات العامة.

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