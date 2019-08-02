البعثة الطبية تنفي تسجيل أي وفيات في صفوف الحجاج

نفت البعثة الطبية المرافقة لحجاج بيت الله الحرام تسجيل أي حالة وفيات في صفوف الحجيج الليبيين لهذا العام.

وقالت وزارة الصحة المفوضة بحكومة الوفاق إن ثلاثة من الحجاج الليبيين تم تحويلهم للعناية الفائقة لأسباب مختلفة، مشيرة إلى أن حالة أخرى تم تحويلها لقسم العمليات لإجراء عملية قلب مفتوح وخضوع سبع حالات للغسيل الكلوي وثلاث أخرى لتجبير الكسور.

وأكدت البعثة الطبية المرافقة للحجاج الليبيين لهذا العام على افتتاح عيادتي كشف وحجرتين إحداهما للملاحظة وأخرى للصيدلة، حيث قامت بإجراء كشف لأكثر من ألفين وستة وثمانين حاجا منذ وصول أول فوج من ليبيا.

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