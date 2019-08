المنفور: خلاص العاصمة بات قريباً جداً

أعلن آمر غرفة عمليات القوات الجوية المتمركزة حالياً في قاعدة عقبة بن نافع الجوية ( الوطية ) اللواء محمد المنفور أن خلاص العاصمة بات قريباً جداً.

وأضاف المنفور في مقطع فيديو مرئي:” لا يوجد شيء بعيد على القوات الجوية ونستطيع أن نصل إلى أي شخص حتى من يرى في نفسه أنه لا يمكن أن يضربه أحد ونحن سنضربه إذا سبب قلق للقوات المسلحة أو للشعب الليبي”.

وأردف:”رأيتم في الأيام الماضية كيف وجهنا 9 ضربات في أماكن محددة وكانت قوية

آمر غرفة عمليات القوات الجوية إختتم حديثه بالقول:” نحن لدينا هيئة قيادة وقائد عام ونتبع الحكومة الشرعية المنبثقة عن البرلمان والذي انتخبه الشعب الليبي”.يشار إلى أن القيادي الإرهابي من مواليد 1991 ومن مدينة ‎طرابلس.

