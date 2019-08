أعلنت قوة حماية وتأمين سرت، أن سرية الألغام ومخلفات الحرب تواصل عملها في تفكيك الألغام التي زرعها التنظيم الإرهابي داعش في المدينة.

وبينت القوة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الفرق التابعة لها تواصل عمليات تجميع بقايا مخلفات الحرب بمعدات بدائية ومجهودات شخصية.

