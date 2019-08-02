(بالفيديو) سفارة ليبيا في أفريقيا الوسطى تعلن انشقاقها عن الرئاسي وتؤكد دعمها لعمليات الجيش في طرابلس  

بانجي-العنوان

أعلن القائم بأعمال السفارة الليبية في جمهورية أفريقيا الوسطى، اليوم الجمعة انشقاقه عن المجلس الرئاسي وانحيازه بكامل البعثة الدبلوماسية إلى شرعية الدولة المتمثلة في الحكومة المؤقتة.

كما أكد سفير ليبيا في جمهورية أفريقيا الوسطى عبر تسجيل مرئي من مقر السفارة بالعاصمة “بانجي” دعمه لعلميات القوات المسلحة العربية الليبية في عملية تحرير طرابلس.

وطالب السفير كافة البعثات الدبلوماسية الليبية بالخارج بالانحياز إلى شرعية الدولة المتمثلة في الحكومة المؤقتة، مطالبا اياهم بدعم القوات المسلحة العربية الليبية متهما الرئاسي بالتحالف مع الجمعات الإرهابية والغرق في الفساد المالي والإداري.

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