أعلن ما يسمى لواء الصمود الذي يقوده المعاقب دوليا صلاح بادي عن مقتل عدد من أفراده في الاشتباكات الدائرة يوم أمس جنوب طرابلس مع قوات الجيش.

وقال اللواء عبر صفحته على موقع فيسبوك، إن سبعة من عناصره قتلوا في اشتباكات محور السواني، فيما أعلنت حسابات أخرى داعمة للمجموعات المسلحة التابعة للرئاسي عن مقتل أربعة عشر عنصرا في اشتباكات الأمس.

The post مقتل 7 عناصر تابعة للواء الصمود في اشتباكات طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية