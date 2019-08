الاتحاد الأوروبي يجدد الدعوة لوقف إطلاق النار في ليبيا

قالت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، إن التكتل الموحد ودوله الأعضاء “متحدون في المطالبة بأن تلتزم جميع الأطراف الليبية بوقف دائم لإطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة”.

وأعربت موغيريني، في تصريح صحفي صدر الجمعة عن ترحيبها ” باقتراح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة لهدنة عيد الأضحى كخطوة مهمة في هذا الاتجاه”. ورأت أن “هذه التدابير يمكن أن تكون خطوة أولى نحو تحقيق السلام” في ليبيا.

وأشارت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية إلى أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء يؤكدون مجدداً على أنه “لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا”.

وقالت إنه “من الضروري إعادة إطلاق عملية الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة ، مع مراعاة التمثيل والمشاركة الكاملين والعادلين للنساء والرجال ، من أجل حكومة شاملة، والإعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية الديمقراطية في أقرب وقت ممكن”.

