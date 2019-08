تمكن أعضاء إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات، الثلاثاء، من إزالة صاروخ طائرة مسيرة وقذيفة مدفعية بمنطقة عين زارة.

وأوضحت إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات بهيئة السلامة الوطنية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن القذيفة كانت من نوع هاوزر شديدة الانفجار وكانت تهدد حياة المواطنين في الأحياء السكنية.

وحذرت إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات من الاقتراب من أي جسم غريب والإبلاغ عنه عبر الأرقام التالية:

021-4775557، 021-4773802،021-4779906

وكانت إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات بهيئة السلامة الوطنية، أعربت عن استياءها من عدم الاستجابة للنداءات المتكررة لمساعدتها بالأجهزة للكشف عن الألغام، محمله السلطات مسؤولية الدماء التي تسيل جراء انفجار الألغام.

وقالت الإدارة في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “انه ومنذ الثماني سنوات الماضية وإلى هذه اللحظة لم يتم دعم إدارة المفرقعات من أي مسئول في الهيئة بأي إمكانيات أو احتياجات كل الأعمال كانت بالمجهودات الشخصية من اجل سلامة الوطن والمواطن”

وأكدت الإدارة، أنه حتى الألغام يتم نقلها عن طريق سيارات الموظفين الخاصة

The post إزالة صاروخ وقذيفة مدفعية بمنطقة عين زارة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية