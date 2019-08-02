إظلام تام بالمنطقتين الغربية والجنوبية

طرابلس-العنوان

شهدت المنطقتين الغربية والجنوبية اليوم الجمعة، حالة إظلام تام جراء انقطاع التيار الكهربائي.

وأرجعت الشركة العامة للكهرباء سبب حدوث الإظلام التام إلى خروج مفاجئ لبعض وحدات التوليد، وفق ما نشرته عبر بيان مقتضب على صفحتها على فيسبوك.

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