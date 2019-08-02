اخبار ليبيا الان

إظلام تام بالمنطقتين الغربية والجنوبية

تم النشر منذُ 20 ساعة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طرابلس-العنوان

شهدت المنطقتين الغربية والجنوبية اليوم الجمعة، حالة إظلام تام جراء انقطاع التيار الكهربائي.

وأرجعت الشركة العامة للكهرباء سبب حدوث الإظلام التام إلى خروج مفاجئ لبعض وحدات التوليد، وفق ما نشرته عبر بيان مقتضب على صفحتها على فيسبوك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق