السعيدي يتهم السراج والكبير والمشري بهدر أموال ليبيا

خاص المتوسط/ حنان منير

اتهم عضو مجلس النواب علي السعيدي، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، ومحافظ ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ورئيس المجلس الاستشاري، خالد المشري، بهدر المال العام وقتل الشعب الليبي بأمواله، في إشارة إلى تمويلهم المليشيات المسلحة في طرابلس، محملا إياهم مسؤولية إراقة دم الشباب الصغير الذي يسقط كل يوم.

وطالب السعيدي، بمحاكمة السراج والكبير والمشري كمجرمي حرب.

ودعا السعيدي، الليبيين للتكاتف لحماية الوطن والحفاظ على أموال بلادهم التي تهدر.

وكان السعيدي انتقد، إحاطة المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة أمام مجلس الأمن، معتبرا إياها “لم تكن كافية، لا تنتج حلا، ولا تبين الحق من الباطل”.

وقال السعيدي، الأربعاء، في تصريح خاص لـ” المتوسط”، ” إن سلامة لا زال يراهن على المسار الخطأ، والمنهج الخطأ”.

وأكمل السعيدي، ” إن سلامة أشار إلى كلمات حقيقة مثل من الصعب في أي مكان بناء دولة والسلاح خارج السلطة”، مضيفا ” أيضا استعمل سلامة المهاجرين غير الشرعيين كورقة للضغط على الرأي العام العالمي الذي حاولت المليشيات المسلح الزج به في الصراع”.

وتابع، ” سلامه قالها بكل صراحة أن مطار امعتيقة يستعمل للأغراض العسكرية وتشغيل الطائرات المسيرة منه”.

وانتقد السعيدي، ” كلام سلامة عن اختطاف عضو مجلس النواب، سهام سرقيوه، وتجاهل اختطاف العروسي وزير النفط السابق، مضيفا ” كما أنه لم يتطرق لأحوال فزان ومرزق تستغيث والجنوب بأكمله يستغث لا كهرباء ولا وقود ولا غاز ولا سيولة”.

وأضاف السعيدي، ” الخلاصة بأن سلامة لمس حقيقة لا مناص منها وهي استمرار الجيش لتحرير العاصمة والذي ينطوي تحت سلطة تشريعية واحدة ألا وهو مجلس النواب”.

وأكد عضو مجلس النواب على عدم التعويل على إحاطة سلامة والمجتمع الدولي، مشددًا على أنهم يعولون على أبناء المؤسسة العسكرية التابعين للقيادة العامة، وأبناء الشعب الداعمين لها، في استرجاع الوطن من العصابات، والمجموعات الإرهابية، والخارجين عن القانون، والعملاء”

وأشار السعيدي، إلى أن الحل السياسي بعد إنهاء العمليات العسكرية هو تشكيل مجلس النواب لحكومة وحدة وطنية”.

