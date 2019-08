خاص المتوسط/ حنان منير

انتقد رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني سابقا، خالد نجم، إحاطة المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة أمام مجلس الأمن الإثنين الماضي.

وقال نجم، الجمعة، في تصريح خاص لـ” المتوسط” نحيط أعضاء مجلس الأمن علماً أن الصراع في ليبيا تجاوز حدوده القطرية وأصبح صراعاً إقليمي بأيادي الليبيين و على الأرض الليبية”.

وتابع نجم، ” سلامة يدرك جيداً أن سلامة المصالح الإقليمية والدولية المتضاربة في ليبيا هي التي تدير خيوط الصراع الليبي، ويتعامل مع القضية الليبية بخلفيته الثقافية ومرجعيته التاريخية في إنهاء الحرب الأهلية في بلاده”، مشيرا إلى أن سلامة يحاول أن يخرج بسلامة من ملف ليبيا بعد قرب انتهاء مهمته.

وأضاف نجم، في معرض حديثه لنا “ويحاول سلامة أيضا أن ينسخ كواليس التجربة المتبعة في إنهاء الحرب الأهلية في بلاده على خطة عمله في البعثة”

وكان سلامة أبدى قلقه من استمرار الهجمات التي تستهدف مطار معيتيقة بطرابلس، المنفذ الوحيد بغرب ليبيا، والذي أغلِق عشرات المرات خلال الأشهر الأربعة الماضية جراء القصف.

ودعا سلامة في إحاطته أمام مجلس الأمن، الاثنين الماضي، “السلطات في طرابلس إلى التوقف عن استخدام المطار لأغراض عسكرية.

وتحدّث سلامة عن “مزاعم غير مؤكّدة بوقوع تجاوزات ضد حقوق الإنسان في غريان” عقب سيطرة قوات حكومة الوفاق على المدينة التي كان الجيش قد استعادها، مشيرا إلى قيام “البعثة حاليا بتحري هذا الأمر”.

وشدد سلامة على دعوة كل الأطراف إلى “هدنة إنسانية” بمناسبة عيد الأضحى “ليستمتع الليبيون بالعيد ويزورون منازلهم المهدمة”، وفق قوله.

The post نجم: الصراع في ليبيا تجاوز حدوده القطرية وأصبح صراعاً إقليمي بأيادي الليبيين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية