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عاجل القاهرة

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عاجل: قائد عام الجيش الليبي خليفة حفتر، يصل  العاصمة المصرية القاهرة مساء اليوم الجمعة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • .نبى طائرات الرفال والاف ستة عشر والاباتشى تقصف ميس راطة وطرابلس بالقوة الغاشمة مثل المستخدمة فى سيناء ومسافة السكة قصيرة ساعتين بس وتعالى بص اتمنى ضرب برج المراقبة بمطار مصراطة وكذلك الميناء البحرى وكل مكان يستخدم لجلب السلاح من تركيا لقتال الجيش الوطنى كنا اتمنى قطع الطريق بين مصراطة وطرابلس لفرض عزلة تامة على المصاريت وبعد ذلك ضرب المصالح الحيوية بالمدينة مثل فرن الحديد والصلب

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