موغريني تدعو لوقف إطلاق النار والاستجابة للهدنة

جددت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني، مطالبتها بوقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة في طرابلس عبر هدنة تبدأ في عيد الأضحى وصولا لوقف دائم والعودة للعملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.

ورحبت موغريني في بيان لها باقتراح المبعوث الأممي غسان سلامة لهدنة بمناسبة عيد الأضحى كخطوة مهمة في هذا الصدد، مشيرة إلى أن هذه التدابير يمكن أن تشكل خطوة أولى نحو إرساء السلام، كما حثت الأطراف للعمل على حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية وعدم استهداف الأطقم الطبية.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي أكد في وقت سابق أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا، داعيا إلى العودة إلى الحوار السياسي من أجل الانتقال إلى انتخابات برلمانية ورئاسية.

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