المحجوب: لحظة الحسم باتت وشيكة

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني العميد خالد المحجوب إن الجيش يقترب من لحظة الحسم لتحرير طرابلس.

وأكد المحجوب في تصريحات لصحيفة الاتحاد أن الوحدات العسكرية تخوض اشتباكات عنيفة في محاور القتال خاصة منطقة صلاح الدين، وشارع الخلاطات فيما تحاول المجموعات المسلحة المقاومة والصمود ودفع المواطنين لإغلاق المحال بمنطقة صلاح الدي.

وأشار المحجوب إلى أن الجيش يسعى لربط المحاور ببعضها لإحكام الخناق على تلك المجموعات للقضاء عليها، بعد سقوط عدد كبير من القتلى في صفوفها، من بينهم قادة ميدانيون كبار.

وكانت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة قد أكدت أن وحدات الجيش أوقعت في صفوف قوات الوفاق أكثر من 25 قتيلا في حصيلة وصفتها بالأولية مضيفة أن المجموعات المسلحة شرعت بقصف الأحياء السكنية ومنها منطقة الهضبة بالقذائف العشوائية.

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