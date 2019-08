عقد المدير التنفيذي الجديد للشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة المؤقتة عوض البدري، اجتماعا، مع إدارات توزيع سهل الجبل الأخضر بالشركة في المنطقة الممتدة من المرج غربا إلى طبرق شرقا.

وناقش المدير التنفيذي للشركة مع الحاضرين الصعوبات والمشاكل التي تواجه الإدارات والدوائر وكيفية وضع الحلول العاجلة لها.

The post المدير التنفيذي بـ «العامة للكهرباء» يلتقي إدارات توزيع الجبل الأخضر appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية