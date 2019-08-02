الاتحاد الأوروبي يدعو لتوحيد المؤسسات السيادية الليبية وفقا للاتفاقات الدولية 

عبر الاتحاد الأوروبي في بيان منسوب له اليوم عن تأييده الكامل للإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أمام مجلس الأمن، داعيا جميع الأطراف في ليبيا لحماية المدنيين، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون، مما يتيح ويسهل إيصال المساعدات والخدمات الإنسانية بأمان وسرعة.

ودعا الاتحاد بحسب البيان الذي نشرته وكالة آكي الإيطالية إلى ضمان توزيع عادل وشفاف للثروة في ليبيا، وتيسير إعادة توحيد جميع المؤسسات السيادية الليبية، بما في ذلك البنك المركزي وقوات الأمن الوطني على النحو المتفق عليه في باريس وباليرمو وأبو ظبي، مذكرا بأن استهداف المناطق السكنية المكتظة بالسكان يعتبر جريمة حرب.

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