منظمة المعرفة تمنح المشاركين في دورتها التدريبية شهادات ماجستير مصغرة في إدارة الأعمال

بنغازي-العنوان

أقيم بمدرسة الأمل الكبير دورة تدريبية استمرت لمدة خمسة أيام تم خلالها منح المعلمين المشاركين بالدورة شهادة ماجستير مصغر في إدارة الأعمال من قبل منظمة المعرفة للثقافة والتعليم والتعلم وبرعاية نقابة المعلمين بنغازي.

واحتوت الدورة التي ألقى محاضراتها رئيس قسم الخريجين بمنظمة المعرفة للثقافة والتعليم والتعلم الدكتور عبدالعزيز حامد الطلحي على العديد من المواضيع التي تساعد في رفع كفاءات المعلمين الإدارية.

وأوضحت رئيس قسم التدريب والتأهيل بنقابة المعلمين بنغازي ونائب رئيس النقابة “وفاء بوفليليح” أن الدورات تأتي في إطار توأمة بين نقابة العامة لمعلمي ليبيا ومنظمة المعرفة للثقافة والتعليم والتعلم للتدريب ولرفع كفاءة المعلمين تم استهداف العديد منهم.

وقالت بوفليليح أن الدورة تختص بمنح ماجستير مصغر في اختصاصات منها وظائف الإدارة والتقارير الإدارية والمراسلات الإدارية والإدارة المعاصرة.

وأضافت بوفليليح أن الأيام المقبلة ستكون هناك دورة لمنح ماجستير مهني مصغر في إدارة الأعمال في اختصاصات الإدارة والموارد البشرية والإدارة الكمية والمشتريات والمبيعات والتسويق.

وأكدت بوفليليح بأن الماجستير المصغر معتمد من مكتب وزارة العمل ومكتب الجودة والنقابة العامة للمعلمين ومنظمة المعرفة ووزارة الخارجية، مشيرة إلى أن باب التسجيل مفتوح أمام جميع المعلمين في مختلف مدن ليبيا.

وقال رئيس مكتب الإعلام ومنظمة المعرفة للثقافة والتعليم والتعلم عبدالسلام الشاعري أن المنظمة تتبع مؤسسات المجتمع المدني ومعتمدة من بيت الخبرة والتدريب وأنها تختص في إدارة التنمية البشرية من أجل رفع الكفاءات الإدارية داخل المؤسسات.

وأضاف الشاعري أن الدورات التدريبية أقيمت بمدينة المرج والآن انطلقت ببنغازي وسيتم إقامتها بمختلف المدن الليبية بالمنطقة الشرقية، وستنطلق في الأيام المقبلة حزمة من الدورات التدريبية مدتها خمسة أيام يمنح من خلالها شهادة للمتدرب كاماجستير مصغر ومعتمد من بيت الخبرة وبيت الجودة ومنظمة المعرفة ووزارة الخارجية ونقابة العامة للمعلمين.

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