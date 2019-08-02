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بحث حلول لمختنقات جامعة بنغازي

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد السلام الحاسي اجتماعا في مقر فرع الهيئة بنغازي لمناقشة المشاكل المالية التي تمر بها جامعة بنغازي المتمثلة في عدم صرف مكافآت المتعاونين وصرف مستحقات بعض العاملين بالجامعة وأعمال الصيانة والإنشاءات.

وأكد رئيس الهيئة خلال الاجتماع على تقديم الدعم الكامل لمعالجة المشاكل التي تواجهها الجامعة في هذه المرحلة حتى تؤدي دورها العلمي المنوط بها وقامت بمخاطبة الحكومة المؤقتة والجهات التابعة لها بضرورة وضع حلول لها وسوف تقوم ما قامت به الحكومة المؤقتة والجهات التابعة لها بخصوص هذه المشاكل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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