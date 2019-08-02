بحث حلول لمختنقات جامعة بنغازي

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد السلام الحاسي اجتماعا في مقر فرع الهيئة بنغازي لمناقشة المشاكل المالية التي تمر بها جامعة بنغازي المتمثلة في عدم صرف مكافآت المتعاونين وصرف مستحقات بعض العاملين بالجامعة وأعمال الصيانة والإنشاءات.

وأكد رئيس الهيئة خلال الاجتماع على تقديم الدعم الكامل لمعالجة المشاكل التي تواجهها الجامعة في هذه المرحلة حتى تؤدي دورها العلمي المنوط بها وقامت بمخاطبة الحكومة المؤقتة والجهات التابعة لها بضرورة وضع حلول لها وسوف تقوم ما قامت به الحكومة المؤقتة والجهات التابعة لها بخصوص هذه المشاكل.

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