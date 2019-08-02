عقيلة يستعرض نتائج زيارة الصغير للمغرب

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمدينة القبة مع النائب عبد الهادي الصغير نتائج زيارته الأخيرة للمملكة المغربية

أطلع الصغير المستشار عقيلة صالح على الاجتماعات التي عقدها بالعاصمة المغربية الرباط وفي مقدمتها لقاءاته مع رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، والأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش.. ونقل الصغير مساعي المغرب الرامية إلى إنهاء الأزمة الليبية ودعمه لمجلس النواب باعتباره الجسم الشرعي المنتخب، كما تطرق اللقاء إلى اجتماعات النواب في العاصمة المصرية القاهرة وما نتج عنها من توصيات تصب في صالح البلاد.

وكان عضو مجلس النواب عبدالهادي الصغير، قد قام بزيارة للمملكة المغربية في يوليو الماضي التقى خلالها في العاصمة المغربية الرباط، بالأمين العام لاتحاد المغرب العربي الهادي البكوش، بصفته مبعوثاً من رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، حيث بحثا آخر المستجدات السياسية والأوضاع في ليبيا، وسبل إنهاء الأزمة الليبية، ودور مجلس النواب الممثل الشرعي للشعب الليبي حيث أكد الطيب البكوش حرص اتحاد المغرب العربي على وحدة التراب الليبي ودعمهم لإنهاء الأزمة في ليبيا.

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