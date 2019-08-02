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خليفة حفتر يبحث في القاهرة أحدث مستجدات الوضع في ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

وصل إلى القاهرة اليوم الجمعة المشير خليفة حفتر قائد الجيش، قادما على رأس وفد بطائرة خاصة من ليبيا في زيارة لمصر يبحث خلالها أحدث التطورات على الساحة الليبية.

ومن المقرر أن يبحث حفتر خلال زيارته مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات أحدث التطورات على الساحة الليبية وسبل مواجهة التنظيمات الإرهابية إلى جانب استعراض التعاون الثنائي بين مصر وليبيا، خاصة فيما يتعلق بتأمين الحدود بين البلدين، ومنع تسلل العناصر الإرهابية أو ضحايا الهجرة غير الشرعية منها.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • نبى طائرات الرفال والاف ستة عشر والاباتشى تقصف ميس راطة وطرابلس بالقوة الغاشمة مثل المستخدمة فى سيناء ومسافة السكة قصيرة ساعتين بس وتعالى بص اتمنى ضرب برج المراقبة بمطار مصراطة وكذلك الميناء البحرى وكل مكان يستخدم لجلب السلاح من تركيا لقتال الجيش الوطنى كنا اتمنى قطع الطريق بين مصراطة وطرابلس لفرض عزلة تامة على المصاريت وبعد ذلك ضرب المصالح الحيوية بالمدينة مثل فرن الحديد والصلب

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