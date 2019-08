خليفة حفتر يبحث في القاهرة أحدث مستجدات الوضع في ليبيا

وصل إلى القاهرة اليوم الجمعة المشير خليفة حفتر قائد الجيش، قادما على رأس وفد بطائرة خاصة من ليبيا في زيارة لمصر يبحث خلالها أحدث التطورات على الساحة الليبية.

ومن المقرر أن يبحث حفتر خلال زيارته مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات أحدث التطورات على الساحة الليبية وسبل مواجهة التنظيمات الإرهابية إلى جانب استعراض التعاون الثنائي بين مصر وليبيا، خاصة فيما يتعلق بتأمين الحدود بين البلدين، ومنع تسلل العناصر الإرهابية أو ضحايا الهجرة غير الشرعية منها.

