أعلنت الشركة العامة للكهرباء الشروع في ترجيع التغذية الكهربائية تدريجياً بعد إظلام تام طال المنطقتين الجنوبية والغربية.

وأوضحت الشركة أنها ستشرع في إعادة التغذية الكهربائية تدريجياً بداية من منطقتي الوسطى والمرقب، وشحن محطة توليد الرويس لتغذية باقي محطات المنطقة الغربية تدريجياً.

