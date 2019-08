التقى الممثل الخاص غسان سلامة اليوم الجمعة، بشكل منفرد مع كلا من سفير دولة الكويت لدى ليبيا مبارك العدواني، والقائم بأعمال السفارة الأميركية جشوا هاريس، وسفير مالطا ساليبا تشارلز الذي دعاه لزيارة مالطا خلال هذا الشهر.

وأوضحت البعثة الأممية في بيان لها ، أن اللقاءات تأتي لبناء موقف دولي موحد من الأزمة الليبية.

The post سلامة يلتقي هؤلاء بهدف بناء موقف دولي موحد من الأزمة الليبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية