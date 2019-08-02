شركة الكهرباء تشرع في إعادة التيار تدريجيا بداية من منطقتي الوسطى والمرقب

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الجمعة أنها شرعت في إعادة التيار الكهربائي بشكل تدريجي بداية من «منطقتي الوسطى والمرقب»، بعد إظلام تام تشهده المنطقتين الغربية والجنوبية بسبب انقطاع التيار نتيجة فصل مفاجئ لوحدات التوليد.

وقالت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» إنه «تم الشروع في ترجيع التغذية الكهربائية تدريجياً بداية من منطقتي الوسطى والمرقب وكذلك شحن محطة توليد الرويس»، منوهة إلى أن «العمل جاري على تغذية باقي محطات المنطقة الغربية تدريجياً».

وأكدت الشركة العامة للكهرباء أن «مدراء المحطات وكافة العاملين بها يبذلون الآن جهود مضاعفة لإعادة تشغيل وحدات التوليد الذين تنادوا منذ لحظة حدوث الاظلام التام» بالمنطقتين الغربية والجنوبية نتيجة.

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