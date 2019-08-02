” الوفاق” تفرج عن بحارة روس محتجزين منذ 2016

أعلن رئيس صندوق حماية القيم الوطنية الروسي، ألكسندر مالكيفيتش، اليوم الجمعة، أن طرابلس الرسمية أفرجت عن روسيين من بحارة الناقلة البحرية “تيميتيرون”، لكن ليس هناك تأكيد رسمي للمعلومات حتى الآن.

وغرد مالكيفيتش عبر موقع “تويتر”، قائلاً “اتصل بي الليلة أحد الدبلوماسيين الأفارقة العاملين في أوروبا وأبلغني أن طرابلس الرسمية أطلقت سراح اثنين من البحارة الروس (القبطان ومساعد ربان ناقلة “تيميتيرون”، فلاديمير تيكوتشيف، وسيرغي سامويلوف] الذين أودعوا السجن لمدة ثلاث سنوات”.

وأشار إلى أنه في انتظار التأكيد الرسمي لهذه المعلومات، موضحاً أنه من خلال جهود الدبلوماسيين الأجانب وجهود المجتمع الدولي، تمكنا من تحقيق النتائج المرجوة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية