الطقس يشهد استقرارا في شرق البلاد وموجة حر يشهدها شمالها الغربي

طرابلس-العنوان

تشهد أغلب مناطق شمال غرب ليبيا اليوم الجمعة وغدًا، تأثرا بموجة حر، نتيجة امتداد منخفض جوي صحراوي حراري يتمركز جنوب الجزائر.

وبحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية، ستشهد أغلب مناطق الشمال الشرقي استقرار الطقس اليومين المقبلين، بينما تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبيًا على مناطق الجنوب.

في مناطق رأس أجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء صافية بوجه عام، ومن المتوقع ظهور شبورة مائية الليلة وصباح غد على سرت، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول غدًا إلى جنوبية غربية، فمتغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة.

وفيما تتراوح درجات الحرارة بين 32 و39 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا غدًا على أغلب المناطق.

أما الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو ومرادة ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرار بين 30 و35 درجة مئوية، وتصل إلى 38 درجة مئوية على جالو والجغبوب، ثم تسجل ارتفاعًا طفيفًا على أغلب المناطق.

وفي الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة ستكون السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالة شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و43 درجة مئوية.

أما في الكفرة والسرير وتازربو ستكون السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العالية، والرياح تكون شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة بين 39 و42 درجة مئوية.

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