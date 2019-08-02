ندوة توعيه بمناسبة الأسبوع العالمي لدعم الرضاعة ببنغازي

أقام مكتب الرعاية الصحية الأولية بإدارة الخدمات الصحية ببنغازي ندوة توعوية حول الرضاعة الطبيعية بالتعاون مع مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بالإدارة.

وعقدت الندوة تحت شعار ( تمكين الأمهات والآباء ..إتاحة الرضاعة الطبيعية ) وذلك بمناسبة الأسبوع العالمي لدعم الرضاعة الطبيعية.

وحضر أعمال الندوة مدير إدارة الخدمات الصحية ببنغازي، وضباط من إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي، وعدد من مديري المكاتب ورؤساء الأقسام بإدارة الخدمات الصحية – ببنغازي، ومديري العيادات والمراكز الصحية، ومنسقي التثقيف الصحي، والعاملات بأقسام الأمومة والطفولة بالعيادات والمراكز الصحية، وعدد من أساتذة الجامعات، ومؤسسات المجتمع المدني، والمهتمين، والإعلاميين. وناقشت الندوة عددا من الأوراق التوعوية الخاصة بالرضاعة الطبيعية.

يشار إلى أن الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية يحتفل به سنوياً من 01 إلى 07 أغسطس للتشجيع على الرضاعة الطبيعية وتحسين صحة الرضّع في أنحاء العالم. ويأتي الاحتفال إحياءً لذكرى إعلان إينوشينتي الموقّع في أغسطس 1990 من قِبَل واضعي السياسات الحكوميين ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمات أخرى لحماية وتشجيع ودعم الرضاعة الطبيعية.

وجاءت هذه الندوة ضمن مجموعة من البرامج والأنشطة التي ستتواصل في عدة مواقع ومنها مركز بنغازي الطبي، ومستشفى الأطفال وبعض الأماكن العامة بهدف دعم وتشجيع الأمهات على الرضاعة الطبيعية من خلال تقديم النصائح والإرشادات والمطبوعات التوعوية وإقامة المعارض الصحية.

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