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النهر الصناعي: إيقاف جميع آبار ومحطات الضخ بمنظومة الحساونة لهذا السبب

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

أكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، على إيقاف جميع آبار ومحطات الضخ بمنطقة حقول الآبار بمنظومة الحساونة سهل الجفارة.

وأوضح الجهاز ، في بيان له اليوم الجمعة، أن ” القرار جاء  نتيجة انقطاع الكهرباء بشكل عام، «مما سيترتب عليه انخفاض في المياه”.

وأكمل الجهاز، أنه ينتظر عودة التيار الكهربائي ليتم إعادة تشغيل المنظومة  حيث يتم التنسيق حاليا مع الشركة العامة للكهرباء بالخصوص”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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    بسم الله الرحمن الرحيم
    ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ (٢٨) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۖ وَبِئْسَ الْقَرَارُ (٢٩) وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ ۗ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ )
    صدق الله العزيز العظيم

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