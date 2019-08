النهر الصناعي: إيقاف جميع آبار ومحطات الضخ بمنظومة الحساونة لهذا السبب

أكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، على إيقاف جميع آبار ومحطات الضخ بمنطقة حقول الآبار بمنظومة الحساونة سهل الجفارة.

وأوضح الجهاز ، في بيان له اليوم الجمعة، أن ” القرار جاء نتيجة انقطاع الكهرباء بشكل عام، «مما سيترتب عليه انخفاض في المياه”.

وأكمل الجهاز، أنه ينتظر عودة التيار الكهربائي ليتم إعادة تشغيل المنظومة حيث يتم التنسيق حاليا مع الشركة العامة للكهرباء بالخصوص”.

