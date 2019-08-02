انقطاع الكهرباء يتسبب في توقف آبار ومحطات الضخ بمنظومة الحساونة

طرابلس-العنوان

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، عن إيقاف جميع آبار ومحطات الضخ بمنطقة حقول الآبار بمنظومة الحساونة سهل الجفارة، نتيجة انقطاع الكهرباء بشكل عام، الأمر الذي سيتسبب في انخفاض في المياه.

وقال الجهاز عبر بيانه اليوم الجمعة أنه ينتظر عودة التيار الكهربائي ليتم إعادة تشغيل المنظومة، حيث يتم التنسيق حاليا مع الشركة العامة للكهرباء بالخصوص.

وفي وقت سابق أعلنت شركة الكهرباء انقطاع التيار بشكل كامل عن المنطقتين الغربية والجنوبية مما أدى لحدوث حالة إظلام تام في المنطقتين بسبب خروج مفاجئ لبعض وحداث التوليد.

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