الرعاية الصحية بنغازي تنظم ندوة توعيه بمناسبة الأسبوع العالمي لدعم الرضاعة

بنغازي 02 أغسطس 2019(وال) – أقام مكتب الرعاية الصحية الأولية بإدارة الخدمات الصحية ببنغازي ندوة توعوية حول الرضاعة الطبيعية بالتعاون مع مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بالإدارة .

وعقدت الندوة تحت شعار ( تمكين الأمهات والآباء ..إتاحة الرضاعة الطبيعية ) وذلك بمناسبة الأسبوع العالمي لدعم الرضاعة الطبيعية.

وحضر أعمال الندوة مدير إدارة الخدمات الصحية ببنغازي، وضباط من إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي، وعدد من مديري المكاتب ورؤساء الأقسام بإدارة الخدمات الصحية – ببنغازي، ومديري العيادات والمراكز الصحية، ومنسقي التثقيف الصحي، والعاملات بأقسام الأمومة والطفولة بالعيادات والمراكز الصحية، وعدد من أساتذة الجامعات، ومؤسسات المجتمع المدني، والمهتمين، والإعلاميين. وناقشت الندوة عددا من الأوراق التوعوية الخاصة بالرضاعة الطبيعية.

وتحدث استشاري علم الوراثة، الدكتور سالم بوزريدة عن الوراثة الخارجية والرضاعة الطبيعية، وقدمت الأستاذ المشارك بقسم طب الأسرة بكلية الطب الدكتورة فاطمة زيو ورقة عن دعم الرضاعة الطبيعية وتشجيعها، وقدمت الاختصاصية النفسية الدكتورة فريحة الفايدي ورقة بعنوان الضغط النفسي واستراتيجية المواجهة لدى أمهات الأطفال غير الأسوياء.

فيما قدمت اختصاصية التغذية بمكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي الدكتورة سمر القماطي ورقة تناولت خلالها تغذية الأم المرضعة.

وتضمن البرنامج معرضا صحيا توعويا أشرف عليه قسم الأمومة والطفولة بمكتب الرعاية الصحية الأولية، ومكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي اشتمل على مطويات ونشرات ومجسمات للتوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية كما اشتمل على الأغذية الصحية للأم الحامل والمرضعة.

وجاءت هذه الندوة ضمن مجموعة من البرامج والأنشطة التي ستتواصل في عدة مواقع ومنها مركز بنغازي الطبي، ومستشفى الأطفال وبعض الأماكن العامة بهدف دعم وتشجيع الأمهات على الرضاعة الطبيعية من خلال تقديم النصائح والإرشادات والمطبوعات التوعوية وإقامة المعارض الصحية.

يشار إلى أن الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية يحتفل به سنوياً من 01 إلى 07 أغسطس للتشجيع على الرضاعة الطبيعية وتحسين صحة الرضّع في أنحاء العالم. ويأتي الاحتفال إحياءً لذكرى إعلان إينوشينتي الموقّع في أغسطس 1990 من قِبَل واضعي السياسات الحكوميين ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمات أخرى لحماية وتشجيع ودعم الرضاعة الطبيعية.

وتعمل منظمة الصحة العالمية هذا العام مع اليونيسيف والشركاء لتعزيز أهمية وضع سياسات مُراعية للأسرة من أجل تمكين الرضاعة الطبيعية ومساعدة الوالدين على رعاية أطفالهما والارتباط بهم في مرحلة عمرية مبكرة.(وال – بنغازي) ر ع / س ع

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