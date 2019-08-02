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شركة الكهرباء تعلن عودة التيار لعدد من مدن الغرب الليبي

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن عودة تغذية مناطق تاجوراء والقره بوللي والكريمية والسواني والخمس ومصراتة وبعض مناطق الجبل الغربي بالتيار الكهربائي بعد انقطاعه لعدة ساعات.

وأوضحت الشركة أنها تعمل على تغذية مدينة طرابلس تدريجياً.

إظلام تام بالمنطقتين الغربية والجنوبية جراء انقطاع الكهرباء

وتعرضت المنطقتان الغربية والجنوبية لحالة إظلام تام اليوم الجمعة جراء انقطاع التيار الكهربائي.

وأرجعت الشركة العامة للكهرباء سبب حدوث الإظلام التام إلى «خروج مفاجئ لبعض وحدات التوليد»، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • لم تذكر طرابلس وهي التي تضم اكثر من مليوني مواطن وهي مقر ادارات الدوله. شركة الكهرباء مسؤوله عن تعطل مصالح المواطنين في الجهات الرسميه و مسؤوله عن الخسائر التي تعرضت لها اغلب محلات المواد الغذائيه و عن الخسائر الي يتكبدها المواطن جراء هذا الانقطاع. شركة للاسف غير قادره علي تسيير هذا القطاع. حمزة سيحاكم باذن الله و كل المتورطين في هذه المسرحيه.

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