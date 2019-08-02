شركة الكهرباء تعلن عودة التيار لعدد من مدن الغرب الليبي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن عودة تغذية مناطق تاجوراء والقره بوللي والكريمية والسواني والخمس ومصراتة وبعض مناطق الجبل الغربي بالتيار الكهربائي بعد انقطاعه لعدة ساعات.

وأوضحت الشركة أنها تعمل على تغذية مدينة طرابلس تدريجياً.

إظلام تام بالمنطقتين الغربية والجنوبية جراء انقطاع الكهرباء

وتعرضت المنطقتان الغربية والجنوبية لحالة إظلام تام اليوم الجمعة جراء انقطاع التيار الكهربائي.

وأرجعت الشركة العامة للكهرباء سبب حدوث الإظلام التام إلى «خروج مفاجئ لبعض وحدات التوليد»، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

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