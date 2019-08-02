قائد الجيش الوطني يزور القاهرة

وصل إلى القاهرة اليوم الجمعة المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني، مصحوبا بوفد مرافق له على متن طائرة خاصة في زيارة لبحث آخر تطورات الوضع في ليبيا.

وتشمل الزيارة عقد لقاءات مع عدد من الشخصيات الرسمية في مصر وعدد من كبار المسؤولين بهدف بحث سبل مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتبادل وجهات النظر حول الأحداث الجارية في البلاد، مع استعراض التعاون الثنائي في مجال ضبط وتأمين الحدود المشتركة لمنع تسلل العناصر الإرهابية وتهريب السلاح والبشر بين البلدين.

يشار إلى أن هذه الزيارة ليست الأولى التي يقوم بها المشير إلى القاهرة، حيث تدعم الأخيرة الوصول إلى تسوية سريعة للأزمة في ليبيا حيث احتضنت ورعت العديد من المبادرات السابقة لتوحيد المؤسسة العسكرية وتوحيد مجلس النواب، إضافة إلى تنظيمها العديد من اللقاءات والفعاليات المعنية بالصراع في ليبيا.

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