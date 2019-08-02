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الشارع المصراتي “مستاء” من الحرب

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يشهد الشارع في مدينة مصراتة حالة من الاستياء العام نتيجة لطول أمد الحرب التي لم تجن سوى المزيد من القتلى غالبيتم من الشباب.

وقد طالت الحرب في محيط طرابلس دون أن تكون نتائجها واضحة المعالم وقد دفعت بالعديد من الشباب نحو حتفهم، وإن كان هذا المشهد مأساويا إلا انه بات واقعا تعيشه ليبيا اليوم.

ومع احتدام الاشتباكات وعدم وضوح موعد محدد لتضع الحرب أوزارها تعالت أصوات مناوئة للقتال وبدأت في الظهور في عدد من المدن والمناطق منها مصراتة التي دفع شبابها الفاتورة الأعلى، إذ صار عدد القتلى منهم كل يوم في ازدياد، وهو ما دعا كثيرين بتوجيه انتقادات كبيرة للمجلس الرئاسي الذي رأوا فيه أنه لم يتخذ سياسية ناجعة تجاه الوضع .

وستفتح النتائج السلبية للقتال الباب نحو إيجاد حل واضح لإنهائه من قبل الفاعلين على الأرض، إذا أفاد مصدر مصري خاص لـ “218NEWS” بزيارة وفد من مدينة مصراتة، منهم ممثلون عن تشيكلات مسلحة إلى القاهرة، حيث التقى الوفد باللجنة المعنية الخاصة بليبيا هناك، بهدف البحث عن إيجاد صيغة لإنهاء التشكيلات المسلحة في ليبيا وهو مايفسر بأن هناك من يسعى من داخل مصراتة لفتح باب للمفاوضات مع قيادة الجيش الوطني.

ومع عدم اتضاح الرؤية حول نهاية القتال إلا أن أعدادا لا بأس بها في مصراتة وغيرها من المناطق الغربية باتت تعي تماما خطورة الموقف وهو ما دعاها إلى إبداء استيائها من نتائج المعركة التي لم تجن سوى توابيت حملت شبابا معظمهم في مقتبل العمر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • نعم مستاؤون من الحرب التي لم نسعى لها بل فرضت علينا و وقودها شباب في مقتبل العمر و يحمل وزرها حفتر الذي سلم مصير ليبيا للاجنبي

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  • كل من دعمتهم تركيا وقطر اضرت بهم ضرار بالغا والقت بهم الى التهلكة بعد ان شجعت قوى التطرف والارهاب فى كل مكان انظر الى جماعة الاخوان فى مصر كان بها جناحان واحد معتدل برئاسة النائب الاول للمرشد وقتها قبل 11 يناير 2011 وواحد متشدد لديه جناح عسكرى يتصور انه يستطيع السيطرة على البلاد ويضم المرشد بديع وخيرت الشاطر ولكن سيطر المتشددين واستقال النائب الاول للمرشد الدكتور محمد حبيب وابتعد عن هذه العصابة الاجرامية وتفرغ للدعوة الاسلامية الصحيحة والكتابة حتى الان فى صحيفة المصرى اليوم اما المتشددين فعاشوا فى اوهام واستدرجوا الى السلطة لتكون نهايتهم لانهم اقدموا بشراهة للاستيلاء على كل المناصب واقصاء الاخرين فتحالفوا جميعا ضدهم واسقطوا المرشد وعصابته الاجرامية الى الابد كذلك سيندم المصاريت على السير على خطى الشيطان الحيوان صوان وعليهم فور طرده وعصابته من المدينة واحراق كل اوكاره الحزبية وقتها سيتسامح معكم الاخرين لانكم تبتم واصلحتم قبل ان يصل اليكم الجيش الوطنى فان وصل بالقوة فلا عفو ولا سماح كما فى القرآن الكريم فى اية حد الحرابة رغم قسوة العقوبات التى بها الا ان الاية التالية لها بها عفو عن من يتوب ويصلح قبل ان تصل اليه يد العدالة .الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فان الله غفور رحيم .فمن عظمة الاسلام وايات القران تجد الشدة معها رحمة والرحمة معها شدة .ان مع العسر يسرا .اما مع تجار الدين فعسر دائم ضد من يخالفهم ويسر مع المجرمين التابعين لهم

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  • .انت حمار يابن الحاج عمر واهطل هو مين الذى سلم ليبيا لتركيا وقطر رغم بعدهما الجغرافى عن ليبيا ودورهما المعروف فى دعم الدواعش والقاعدة والجيش الوطنى مدعوم من مصر دولة عربية شقيقة يهمها الحفاظ على استقر ليبيا وسيادتها ولم تحتل شبر واحد من ارض ليبيا مثلما فعل اردوغان فى سوريا والعراق مستغلا الفوضى بها فماذا تفعل ايها الجاهل لو كنت مكان المشير خليفة حفتر هل تقبل ان تكون امعة عند امير قطر خادم الصهاينة ام اردوغان الطامع فى ثروات الليبيين فالجيش الوطنى لم يفرط فى شبر من ارض ليبيا لاى اجنبى مثلما فعل المصاريت جنود طليان واتراك على ارضها لا احد له سلطة عليه هو انت بتفكر بالمقلوب ياطارق وطار عقلك ووضعوا مكانه جرذ اخوانى بعمل بالريموت كنترول شغل راسك وامشى حافى

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  • يأهل مصراته هل وصلت فلذات اكبادكم رخيصة الى هذا الحد؟! عجبا منكم كل العجب أبنائكم من الشباب فى عمر الزهور يقدمون كاقرابيين كل يوم ويموتون من أجل ماذا؟ هل من اجل إرضاء شلة الفساد وشداد الأفاق من الفاسقيين من الإخوان وكل هذه الأجندات على مختلف انواعها وأشكالها … هل يموتون من أجل تحرير بيت المقدس كشهداء؟ أو من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله … إنهم يموتون من أجل حفنة من الفاسقين المتسلقين الذين لا يخافون الله فى الوطن ولا فى ارواح هؤلاء الشباب كأمثال فتحى باشاغا ، وعلى ابوزعكوك، وبادى ، وافريكاو، والشاطر، وعبد الرحمن السويحلى، وعلى السباعى ورئيس واعضاء المجلس العسكرى مصراته وغيرهم من هم على شاكلتهم الذين يجلسون فى مكاتبهم الفارهة تحت المكيفات ويدفع بهؤلاء الشباب المساكين المغرر بهم ، بدلا من ان يوجه هؤلاء الشباب الى العلم والمعرفة وبناء الإنسان وبناء الوطن يساقون الى الموت كل يوم… فهؤلاء الاوغاد الذين ذكرت أما أهل السماوات فقد مقتوكم، وأما أهل الأرض فقد لعنوكم، بنيتم دار الفناء وخربتم دار البقاء، وغررتم فى دار الغرور لتذلوا فى دار الحبور!

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  • الشارع بنغازي برقاوي ليس مستاء حتى أن قبائل رفضت تجنيد الابناءها وعدهم بغل الرجمة بدخول طرابلس انتهوا جثث في ثلاجة الموتى غريان وترهونة الشيوخ المداخلية في المساجد يصرخون نريد المقاتلين يا المحسنين المقاتلين حتى تشاد والسودان

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