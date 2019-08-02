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شركة الكهرباء تبين أسباب انقطاع الكهرباء عن المنطقتين الغربية والجنوبية

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طرابلس-العنوان

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن أسباب انقطاع الكهرباء على المنطقتين الغربية والجنوبية، مرجعة ذلك إلى الخروج المفاجئ لبعض وحدات التوليد وإرجاع بعض المواطنين لأحمال دون علم غرفة التحكم الرئيسية من بعض محطات التحويل بالمناطق كان السبب وراء الانقطاع.

وبحسب بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية قالت الشركة أن أنانية بعض المناطق والمدن برفضها الدخول في عملية طرح الأحمال مما أربك الوضع التشغيلي للشبكة الكهربائية كان سببا أيضا.

وأشارت الشركة أن كل العاملين بغرفتي التحكم الوطني والجهوي الغربية وعدد من المسؤولين بالشركة يعملون على إعادة تشغيل بعض وحدات التوليد، مشيرة إلى أنها نبهت عديد المرات أن هذه الأعمال لها تأثيرات سلبية على الشبكة الكهربائية تؤدي إلى حدوث الإظلام التام.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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تعليقات

  • سبب انقطاع الكهرباء هو وجود مطاعم ومصانع ومحلات تجارية القطاع الخاص اكثر من حاجة المناطق الليبية – على البلدية دراسة كمية احتياج المناطق للمرافق او المحلات وخاصة الذين يوجد عندهم اكثر من مصدر واحد للدخل ويتهربون من دفع الفواتير الكهرباء محلات التكييف والمطاعم والمقاهي ويستغلون الظروف في الحرب لاستيراد . وعدم الاكتفاء .
    دراسة البلديات للتعدد التجاري الأكثر من حاجة المناطق – توجد مناطق في ليبيا فيها اكثر من خمسين مطعم ومقهى ، …. ولا يوجد بها سوى مخبزين للناس فقط .
    توجد مناطق فيها أكثر من عشرة عيادات خاصة ولا يؤكد فيها سوى مستشفى واحد او مستوصف واحد ومهمل دون صيانة او حماية أمنية او تعقيم وتطهير .
    توجد مناطق فيها أكثر من عشرين حلاق ومزين للنساء ولا يوجد فيها سوى مسجدين فقط للصلاة .
    توجد مناطق فيها أكثر من ستة عشر نادي رياضي – ولا يوجد فيها سوى حديقة واحدة ومهملة دون نظافة او اهتمام .
    يجب وضع الموضوع قيد الاهتمام بما يخص البلديات والتقيد باللافتات المكتوبة باللغة العربية والنظافة والشهادات الصحية وتدم وجود نشاطات مخالفة للشريعة الاسلامية والتقيد بالنظافة للمنطقة – وعلى المواطنين الابلاغ في حالة وجود اي شبهات للجهات المختصة بالشءون الاسلامية الشريعية – غير ذللك يعتبر مخالف للقانون ويتم الاغلاق ووضع الإقفال بالشمع الأحمر . من طرف البلدية

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  • كلمة طرح الأحمال – غير مناسبة مش كويسة – قول جهد زايد قول ضغط عالي – قول توزيع الجهد الكهربائي – تبول طرح أحمال يطرحوك بالرصاص الي يطّلع من السلاح .

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  • مال – غير مناسبة مش كويسة – قول جهد زايد قول ضغط عالي – قول توزيع الجهد الكهربائي – تقول طرح أحمال يطرحوك بالرصاص الي يطّلع من السلاح

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  • الخبر يقول إن هناك من لم يطبق برنامج توزيع الأحمال ما علاقة ال 50 مطعم وماهى. ثم إنه لماذا لم يتم توفير احتياجات المناطق من الطاقة بدلا من تغذية الحرب بالمليارات . وهل سيحاسب من يقومون بهذه الأعمال ؟

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