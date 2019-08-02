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برلماني: “سلامة” موظف فشل فشلا ذريعا في أداء عمله

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

أكد عضو مجلس النواب الليبي بشير الأحمر أن ” انتهاكات المليشيات التي تدعمها حكومة الوفاق أصبحت جلية لفاقدي البصر والبصيرة”.

وأضاف الأحمر، في تصريحات صحفية له،  أن “الليبيين لا يعولون إلا على المؤسسة العسكرية والقيادة العامة لاسترجاع ليبيا من العصابات والمجموعات الإرهابية والخارجين على القانون والعملاء”.

وأضاف عضو مجلس النواب الليبي أن المبعوث الأممي غسان سلامة ليس إلا موظفا كلف بعمل، وقد فشل فشلا ذريعا في أداء عمله.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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