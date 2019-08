أكد المحلل السياسي عبدالحكيم معتوق أن “حكومة الوفاق كانت تتوقع رد فعل إيجابيا من مجلس الأمن لصالحها”.

وأضاف معتوق، في تصريحات صحفية له، أن “معركة الحسم في أيامها الأخيرة، خاصة مع الفشل الواضح في الجلسة السابعة على التوالي لإصدار أي بيان أو قرار يدين الجيش”.

وأكمل معتوق، أن “المجتمع الدولي تغير موقفه من حكومة الوفاق ولكنه لم يعد قادرا على سحب الاعتراف منها”.

.

The post معتوق: المجتمع الدولي تغير موقفه من ” الوفاق” لكنه لايستطيع عدم الاعتراف بها appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية