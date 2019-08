أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن تعلن عودة التيار الكهربائي لمناطق تاجوراء و القرة بوللي و الكريمية و السواني و الخمس و مصراتة وبعض مناطق الجبل الغربي.

وأضافن الشركة العامة للكهرباء، أن “العمل جاري على تغذية مدينة طرابلس تدريجياً”.

