تأهيل كوادر لـ”الفئات الخاصة” بدرنة

اختتمت بمنطقة شيحا الغربية بدرنة أعمال الدورة التدريبية الأولى في إعداد كوادر للعمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس.

واستمرت الدورة خمسة أيام شملت مجموعة من الأخصائيات والأخصائيين الذين تدربوا على مهارات تطبيق الاختبارات والمقاييس، مقسمين على مجموعات، مجموعة متخصصة في الإرشاد الأسري وأخرى متخصصة في مجال المتلازمات والاضطرابات وبعض برامج التأهيل ومعايير الدمج.

ووزعت في اليوم الختامي شهادات إتمام الدورة على المتدربين ليباشروا أعمالهم بالمكاتب المختصة في مجال التربية الخاصة حسب الخطة المعدة من إدارة التربية الخاصة .

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