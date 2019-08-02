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تأهيل كوادر لـ”الفئات الخاصة” بدرنة

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختتمت بمنطقة شيحا الغربية بدرنة أعمال الدورة التدريبية الأولى في إعداد كوادر للعمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس.

واستمرت الدورة خمسة أيام شملت مجموعة من الأخصائيات والأخصائيين الذين تدربوا على مهارات تطبيق الاختبارات والمقاييس، مقسمين على مجموعات، مجموعة متخصصة في الإرشاد الأسري وأخرى متخصصة في مجال المتلازمات والاضطرابات وبعض برامج التأهيل ومعايير الدمج.

ووزعت في اليوم الختامي شهادات إتمام الدورة على المتدربين ليباشروا أعمالهم بالمكاتب المختصة في مجال التربية الخاصة حسب الخطة المعدة من إدارة التربية الخاصة .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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