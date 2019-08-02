السراج | قرار بمنح ذوي قتلى قواته راتب شهري يعادل مرتب لواء في الجيش

ليبيا – أصدر فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق بصفته المتنازع علياً كقائد أعلى للجيش قراره رقم 66/ 2019 بتاريخ 31 يوليو بشأن القتلى والمفقودين وذوي الإعاقة المستديمة من منتسبي ما أسماها القرار ” الوحدات العسكرية والقوات المساندة لها التابعة لعملية بركان الغضب ” في إشارة للجماعات المسلحة المنضوية تحت حكومته .

ونص القرار على رفع مرتبات قتلى ” بركان الغضب ” لتساوي مرتب أعلى رتبة في الجيش على أن تتم معاملتهم بنفس المعاملة ، وتجدر الإشارة إلى أن أعلى رتبة في طرابلس هي لواء ويعادل راتب من يحمل هذه الرتبة قرابة 6000 دينار ليبي .

وأشار قرار السراج إلى أن هذا يأتي إلحاقًا بالقانون رقم 1 لسنة 2014 بشأن رعاية أسر قتلى ومفقودي ” ثورة 17 فبراير ” وقرار السراج رقم 72 لسنة 2015 بتعديل القرار رقم 69 لسنة 2015 وقالت الصفحة الرسمية لما يسمى عملية بركان الغضب أن ذلك القرار لسنة 2014 ينص على أن يتحصل المستهدفون منه على مايعادل مرتب أعلى رتبة في الجيش .

كما نص القرار أيضاً على تضمين كافة ” الشهداء والمفقودين وذوي الإعاقة المستديمة ” من منتسبي ما أسماها ” الوحدات العسكرية والقوات المساندة لها التابعة لعملية بركان الغضب” وفقًا للقوائم المحالة من آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية أسامة الجويلي والمعتمدة من رئيس الأركان العامة محمد المهدي الشريف .

المرصد – متابعات

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