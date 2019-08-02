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السراج | قرار بمنح ذوي قتلى قواته راتب شهري يعادل مرتب لواء في الجيش

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أصدر فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق بصفته المتنازع علياً كقائد أعلى للجيش قراره رقم 66/ 2019 بتاريخ 31 يوليو بشأن القتلى والمفقودين وذوي الإعاقة المستديمة من منتسبي ما أسماها القرار ” الوحدات العسكرية والقوات المساندة لها التابعة لعملية بركان الغضب ” في إشارة للجماعات المسلحة المنضوية تحت حكومته .

ونص القرار على رفع مرتبات قتلى ” بركان الغضب ”  لتساوي مرتب أعلى رتبة في الجيش على أن تتم معاملتهم بنفس المعاملة ، وتجدر الإشارة إلى أن أعلى رتبة في طرابلس هي لواء ويعادل راتب من يحمل هذه الرتبة قرابة 6000 دينار ليبي .

 

وأشار قرار السراج إلى أن هذا يأتي إلحاقًا بالقانون رقم 1 لسنة 2014 بشأن رعاية أسر قتلى ومفقودي ” ثورة 17 فبراير ” وقرار السراج رقم 72 لسنة 2015 بتعديل القرار رقم 69 لسنة 2015 وقالت الصفحة الرسمية لما يسمى عملية بركان الغضب أن ذلك القرار لسنة 2014 ينص على أن يتحصل المستهدفون منه على مايعادل مرتب أعلى رتبة في الجيش .

كما نص القرار أيضاً على تضمين كافة ” الشهداء والمفقودين وذوي الإعاقة المستديمة ”  من منتسبي ما أسماها ” الوحدات العسكرية والقوات المساندة لها التابعة لعملية بركان الغضب” وفقًا للقوائم المحالة من آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية أسامة الجويلي والمعتمدة من رئيس الأركان العامة محمد المهدي الشريف .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

    • يا كلب الكلاب يا خانب يا فاسد. مش أعطيتهم مليارين دينار من شهر فات. يعني خلصوا مقدما قبل ما يجيفوا. مهما فعلت باذن الله طرابلس ستتحرر و سيدخلها الجيش العربي الليبي فاتحا و مصيرك التجييف او سجن بوسليم يا فاسد يا مجهول الاصل. وجودك في طرابلس سبب لنا التعاسة يا خنزير خربت الكهرباء و الماء و درت ازمات في السيوله وفي الغاز الله ينتقم منك ومن التيوس اللي معاك يا فرخ الحرام

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  • .رشوة من المال العام للمجرمين لن تستمر طويلا وعقب تحرير طرابلس سيتم استرداد هذه الاموال ممن حصلوا عليها بالمخالفة للقانون فالسراق ليس له صفة بعد سقوك الصخيرات وسيحاسب الراشى والمرتشى اما شهداء الجيش الوطنى فحصلوا على اعظم اجر لا يقدر بمال احياء عند ربهم يرزقون لم يقاتلوا من اجل المال لهم فى حياتهن ولاسرتهم بعد ان رأوا مقعدهم فى النار فشهيد الجيش الوطنى دافع عن كرامة وسيادة الشعب الليبى عن اموال الشعب وعن اعراض الشعب التى استباحتها المليشيات المجرمة

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  • يا اخ مجدى طروم اى عاقل بستطيع التميز بين ملتمك ومن ينتحل اسمك كلام تيوس الاخوان معروف حتى لو استخدم اسم عمر المختار فهو حمار من كتاباته الغبية جدا والساذجة فماذا تتوقع من خائن لوطنه وعميل اخوانى كذاب منافق ان يسرق اسم غيره ويستخدمه لعنة الله على الخوان المفسدين

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  • انتهي الوقت يا جبان يا سراج الجيش الوطني ع لي ابواب طرابلس. و بعدين من اين لك هذا الإجراء. ؟؟ اعطيتهم هالمرتزقه مقدما و توا تبي تهدي عائلاتهم. لا اعتقد ان مشروعك سيري النور. و هذا القرار امسح بيه يا معفن. و بعدين هالمرتزقه اللي جافوا الا يكفيهم مداليات الأعور الدجال. ؟؟؟

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  • يا فاسد يا خانب يا حقير. طرابلس بدون كهرباء و لا ماء. شنوا قاعد ماد زومتك يا ذيوث ؟؟؟ درق زومتك الله يلعن اللي ماعرفش يربيك يا مجهول الاصل يا مرتزق

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