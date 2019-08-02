العامة للكهرباء :‘أنانية’ بعض المناطق والمدن تهدّد الشبكة الكهربائية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن أسباب انقطاع الكهرباء على المنطقتين الغربية والجنوبية، مرجعة ذلك إلى الخروج المفاجئ لبعض وحدات التوليد وإرجاع بعض المواطنين لأحمال دون علم غرفة التحكم الرئيسية من بعض محطات التحويل بالمناطق كان السبب وراء الانقطاع.

وقالت الشركة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية ،إن أنانية بعض المناطق والمدن برفضها الدخول في عملية طرح الأحمال مما أربك الوضع التشغيلي للشبكة الكهربائية كان سببا أيضا.

وأشارت الشركة أن كل العاملين بغرفتي التحكم الوطني والجهوي الغربية وعدد من المسؤولين بالشركة يعملون على إعادة تشغيل بعض وحدات التوليد، مشيرة إلى أنها نبهت عديد المرات أن هذه الأعمال لها تأثيرات سلبية على الشبكة الكهربائية تؤدي إلى حدوث الإظلام التام.

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