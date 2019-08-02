اخبار ليبيا الان

العامة للكهرباء :‘أنانية’ بعض المناطق والمدن تهدّد الشبكة الكهربائية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليقات
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن أسباب انقطاع الكهرباء على المنطقتين الغربية والجنوبية، مرجعة ذلك إلى الخروج المفاجئ لبعض وحدات التوليد وإرجاع بعض المواطنين لأحمال دون علم غرفة التحكم الرئيسية من بعض محطات التحويل بالمناطق كان السبب وراء الانقطاع.
وقالت الشركة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية ،إن أنانية بعض المناطق والمدن برفضها الدخول في عملية طرح الأحمال مما أربك الوضع التشغيلي للشبكة الكهربائية كان سببا أيضا.
وأشارت الشركة أن كل العاملين بغرفتي التحكم الوطني والجهوي الغربية وعدد من المسؤولين بالشركة يعملون على إعادة تشغيل بعض وحدات التوليد، مشيرة إلى أنها نبهت عديد المرات أن هذه الأعمال لها تأثيرات سلبية على الشبكة الكهربائية تؤدي إلى حدوث الإظلام التام.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • لابد ان نعرف اسماء هذه المناطق وهذه المدن. باذن الله ايامتهم الجايه و بعد تحرير طرابلس لن يروا نورا باذن الله. و الخرا السراج الموضوع ما يهماش. و يبي يحكم ليبيا ؟؟ ما أصح رقعتك يا تيس. انت غير احكم في اسرتك يا جبان

    رد

  • سبب انقطاع الكهرباء يسبب اتلاف للمواد الغذائية في الثلاجات داخل البيوت والمراكز الصحية والادوية على شركة الكهرباء التعامل في فحص المحطات الرئيسية ووضع سياج حديدي مكهرب وطويل بباب واحد وبقفل يعطى مفاتيحه لموظفي الصيانة ـ أو الهيئة العامة للدفاع الوطني والسلامة الوطنية ز
    ويجب دراسة موضوع التعداد التجاري داخل البلديات لذوى تعدد مصادر الدخل ـ وتهربهم من دفعهم لفواتير الكهرباء بسبب نشاطاتهم التجارية .
    توجد مناطق يجب دراسة تعدد المرافق التجارية للقطاع الخاص في البلديات .
    توجد مناطق فيها اكثر من عشرين مطعم ومقهي …. وفيها مخبزواحد ززز!!!
    يوجد مناطق فيها اكثر من عشرة عيادات خاصة …… ومستشفى واحد مهمل…!!!
    توجد مناطق فيها أكثر من عشرة نوادي رياضية .. وحديقة واحدة مهملة ….!!!!
    توجد مناطق فيها عشرين حلاق ومزين … وفيها مسجد واحد …!!!
    هذا الموضوع يجب وضعه في اولويات الاهتمام بالبلديات . والانتباه أن تعمد قطع الكهرباء يسبب تلف المواد الغذائية والادوية في البيوت والمراكز الصحية وهي جريمة يعاقب عليها القانون. ويجب تبليغ الجهات الامنية المختصة في حالة وجود شبهات.

    رد