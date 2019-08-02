قاعدة الوطية الجوية تتوعد بضربات جوية مرتقبة ومفاجئة

أكدت مصادر مطلعة أن ضربات جوية مرتقبة ومفاجئة ستنفذها مقاتلات سلاح الجو بقاعدة الوطية الجوية الخاضعة تحت سيطرة الجيش الوطني في الساعات القادمة.

وكانت قاعدة الوطية قد أعلنت عن تنفيذ ضربات قاسية وقاضية في صفوف قوات الوفاق من قبل سلاح الجو الليبي في كل من محور طريق الرملة وبوابة السدادة شرق مدينة مصراتة.

وسبق أن توعدت قاعدة الوطية قبل أسبوع بالعديد من المفاجآت المرتقبة، حيث شنت عدة غارات جوية على الكلية الجوية بمدينة مصراتة وجرى استهداف غرفة عمليات للطيران التركي المسير.

ولا تزال الاشتباكات مشتعلة بعدد من المحاور منذ بدء التصعيد العسكري الجديد للجيش الوطني في سبيل الوصول إلى قلب العاصمة طرابلس، ويلعب سلاح الجو دوراً حاسماً في معارك طرابلس.

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